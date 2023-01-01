Kawaii Dress-Up — мила гра в одягання, у якій ви можете створювати та налаштовувати необмежену кількість стильних персонажів. Запустіть гру і почніть носити свій улюблений одяг. Налаштуйте всі аспекти свого персонажа від шкіри, волосся, рис обличчя, одягу тощо! У вас також є багато кольорів і візерунків на вибір! Коли ви задоволені своїм твором, торкніться кнопки ліворуч, щоб зберегти його на своєму пристрої. Покажи нам, наскільки ти креативний! Чи готові ви стати найвідомішою модницею в місті? Клацніть або торкніться предмета/коліру, щоб одягнути або зняти його. Торкніться верхньої лівої кнопки, щоб випадково розташувати свого персонажа. Торкніться кнопки нижче, щоб зберегти своє творіння. Kawaii Dress-Up розроблено ARF Games. На Poki є інші чудові ігри: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus і Stick Fighter. Ви можете грати в Kawaii Dress-Up безкоштовно на Poki. У Kawaii Dress-Up можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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