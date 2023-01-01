Лопни святкові бульбашки! У цій святковій аркаді ви допоможете ельфу Санти розчистити засніжене небо. Націлюйтеся на скупчення відповідних фігур і чіпайте групу, щоб отримати очок. Є жовті дзвіночки, зелені ялинки та фіолетові цукерки. Ви можете використовувати кольорову бомбу, щоб перетворити цілу групу. У Bubble Charms Xmas ви переходите на новий рівень після кожних 500 балів. Запустіть вогненну кулю, щоб знищити кожну бульбашку на своєму шляху. Щоб усунути блокатори каменів, ви повинні видалити всі навколишні частини!

Вебсайт: poki.com

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