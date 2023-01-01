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Tingly Bubble Shooter

Tingly Bubble Shooter

poki.com

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Стань чемпіоном зі стрільби по бульбашках! Ваша місія полягає в тому, щоб створити та розірвати групи відповідних частин. У Tingly Bubble Shooter ви можете міняти боєприпаси, щоб запускати інший колір. Якщо ви затягнетеся або зробите забагато помилок, небо обрушиться на вас!

Вебсайт: poki.com

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