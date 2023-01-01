Skibidi Shooter — це гра-стрілялка, в якій вам потрібно стримати туалети Skibidi, які захоплюють місто! Використовуйте свій пістолет, снайперську гвинтівку та кулемет, щоб пройти різні рівні. Для справді досвідчених агентів є нескінченний режим. У цьому ігровому режимі ви можете взяти стільки хвиль туалетів Skibidi, скільки можете впоратися. Приєднуйтесь до опору операторів і давайте відсіч!

Вебсайт: poki.com

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