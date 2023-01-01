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Fruity Party

Fruity Party

poki.com

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Міняйте шматочки фруктів, щоб очистити головоломку та забити! Fruity Party включає грона винограду, яблука, банани та груші. Ви можете розірвати будь-яку групу з трьох і більше однакових частин. Дискотечна куля зруйнує кожну плитку з певним типом фруктів!

Вебсайт: poki.com

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