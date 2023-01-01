Розташуйте частини тетрісу так, щоб вони сформували повні стовпці та рядки! У цій блочній грі вам потрібно вирівняти 10 фігур, щоб забити. У TenTrix вам не потрібно чекати, поки випадуть певні фігури. Просто розмістіть будь-який кластер на будь-якому вільному місці!

Вебсайт: poki.com

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