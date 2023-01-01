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Chessformer

Chessformer

poki.com

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Chessformer — гра-головоломка, створена Робертом Альваресом. Володіючи найкращими якостями шахів, Chessformer пропонує настільну гру на основі сітки, використовуючи знайомі шахові фігури, які ви знаєте та любите. Ці фігури рухаються, як очікувалося, але після руху вони падають і не можуть рухатися знову, доки не перестануть падати. Мета кожного рівня - захопити короля супротивника. Але не хвилюйтеся, що втратите свої фігури королю, який ледачий і ніколи не робить хід. Чи готові ви стати останнім шаховим вундеркіндом? Перемістіть фігуру – клацніть фігуру, яку ви хочете перемістити, а потім натисніть одну з крапок. Chessformer створив Роберт Альварес. У них є інші ігри на Poki: Resizer, Block Toggle та Isotiles.

Вебсайт: poki.com

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