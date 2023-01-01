Blockins — це гра-платформер-головоломка, де ви маніпулюєте блоками, схожими на тетріс, і складаєте їх, щоб дістатися до порталу. Ви отримаєте кілька блоків унікальної форми - і ви зможете пройти рівень, навіть якщо вам вдасться завести один з них на портал! Перемикайте блоки, перестрибуйте з однієї платформи на іншу, іноді складайте блоки один на одного для цього або навіть обертайте частини. На шляху до порталу стоїть багато творчих перешкод, тому ви відкриєте для себе багато дивовижних і цікавих головоломок. Не хвилюйтеся, якщо ви застрягли – ви завжди можете скористатися підказкою, щоб показати вам, як пройти рівень. Blockins створив Роберт Альварес. На Poki є інші ігри для мислення: One Button Bounce, Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer і Resizer Ви можете грати в Blockins безкоштовно на Poki. У Blockins можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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