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Watermelon Drop

Watermelon Drop

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Вебсайт: poki.com

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Watermelon Drop — це гра-головоломка зі злиттям, у якій ви кидаєте різні види фруктів і овочів у чашку. Коли два однакових види їжі вдаряються один об одного, вони зливаються і стають іншим, більшим продуктом! Ваша мета — об’єднати якомога більше фруктів, не вистачаючи місця. Коли ваша чашка стає занадто повною і шматочок фрукта чи овоча падає через край, гра закінчена! Наприкінці гри ваш рахунок отримує рейтинг. У вас є навички, щоб отримати ранг A?

Вебсайт: poki.com

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