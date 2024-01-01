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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blob Drop» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Blob Drop — весела гра про кавун у популярному жанрі Suika. Це гра-головоломка зі злиттям, у якій ви стратегічно кидаєте різні типи крапель у чашку. Дивіться, як стрибучі краплі падають одна за одною, а коли дві однотипні зустрічаються, вони зливаються в одну більшу! Ваша мета — створити якомога більшу краплю, не переповнивши чашку. Якщо чашка переповнюється і крапка переливається, гра закінчена! Наскільки великою ви можете виростити свою краплю?

Вебсайт: poki.com

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