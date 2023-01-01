Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zooplop» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Zooplop — мила гра-головоломка зі злиттям, де тварини несподівано падають! Потрібно акуратно складати їх разом, щоб вони злилися у великі! Мишка плюс мишка перетворяться на жовте курча, а курчата можуть стати більшими крабами! Продовжуйте поєднувати їх, поки не досягнете кінцевої мети: величного кита! Наскільки великими ви можете їх зробити? Чи зможете ви дістатися до величезного кита?

Вебсайт: poki.com

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