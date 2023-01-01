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Cats Drop

Cats Drop

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Вебсайт: poki.com

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Cats Drop (раніше називалася SSRB Ball) — гра-головоломка, наповнена надзвичайно милими котиками! Ваша місія проста: створити найбільшого кота! Ці милі котики різного кольору та розміру несподівано впадуть у мірну чашку, тож потрібно обережно розмістити їх у правильному місці. Коли ви підбираєте однакових котів, вони зливаються в ще більших. Чим більше ви об'єднуєте, тим вищий ваш бал піднімається. Чи можете ви отримати найбільшого кота, поки мірна чашка не переповниться?

Вебсайт: poki.com

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