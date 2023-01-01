Плавайте в океані з великою рибою! У цій багатокористувацькій грі ви повинні захистити свого ферзя. Ви можете годувати пошкоджених риб, щоб відновити їх здоров'я. Об’єднуйте менших істот, щоб створити більших, і тримайтеся подалі від смертоносних медуз на Oceanar.io!

Вебсайт: oceanar.io

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