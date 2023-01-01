Полюйте на морських істот у Deeeep.io! Ви почнете підводну пригоду як риба. З'ївши достатньо їжі, ви можете перетворитися на краба. Потім з’їжте меншу рибу, щоб стати кальмаром. Акула - найсмертоносніша істота в океані!

Вебсайт: deeeep.io

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