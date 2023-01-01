Вбийте вторгнення морських істот! Tower Defense: Fish Attack перенесе вас у центр дивної війни. Ви можете будувати живі та механічні вежі для захисту свого замку. Протягом 20 битв ви повинні зупинити рибу від проникнення на вашу територію!

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