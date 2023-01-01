Tower Crush — гра Tower Defense, створена Impossible Apps. Побудуйте свою вежу до шести поверхів, заповніть їх зброєю, вдосконалюйте, розвивайтеся та перемагайте супротивників у фантастичних битвах! Придумайте свою власну бойову стратегію з восьми унікальних класів (воїн, паладин, нежить, орк, вікінг, чарівник, елементаль вогню, кам’яний голем) і десяти неймовірно потужних типів зброї (кулемети, гармати, вогнепальні гармати, бомбомети, ударні хвилі, Ракетні установки, лазери, Тесла, крижані гармати, потужні плазмові гармати). Завдяки понад 280 рівням у режимі кампанії та нескінченним розвагам у багатокористувацькому режимі кожен матч буде особливим. Чи готові ви розтрощити вежу супротивника? За честь і славу! Натисніть або торкніться одного з поверхів вашої вежі, щоб вибрати його, і натисніть або торкніться одного з поверхів ворога, щоб атакувати. Звертайте увагу на піктограми посилень, коли вони з’являються біля вашої вежі, щоб використовувати такі бонуси, як «Щит», «Зцілення», «Гроза», «Лід» тощо. Tower Crush створено Impossible Apps. Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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