Mutazone — це пригодницька гра, де вам доведеться вижити в хвилях зомбі, мутантів та інших створінь, які налітають на вас. Візьміть під свій контроль власного вцілілого, якого ви можете налаштувати за допомогою різного одягу, зачісок, домашніх тварин і зброї. Ваші гармати стріляють автоматично, тож ви повинні обійти територією та атакувати якомога більше монстрів, намагаючись вирватися з їхніх лап. Знищуючи своїх незліченних ворогів, ви отримаєте зелений слиз і підвищите свій рівень, подібно до інших розбійних і рольових ігор. Зібравши достатньо слизу, ви розблокуєте випадкову силу, яка змінить вашу гру. Виберіть, яке посилення ви отримаєте, оскільки це матиме наслідки. Розробіть стратегію розвитку свого героя та переконайтеся, що ви обираєте лише найкращі здібності, які допоможуть вам упродовж ночі. Є такі здібності, як лікування, збільшена сила атаки, збільшений радіус ураження та навіть захоплююча зброя, як-от самонавідні ракети та лазери! Обов’язково підбирайте скрині, щоб розблокувати дивовижні нагороди! Чи зможете ви вижити проти орди нежиті в Mutazone?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mutazone». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.