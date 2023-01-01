Думаєте, ходити легко? Приготуйтеся до виклику в онлайн-грі Daddy Long Legs на Poki! Мета проста: змусити тата (або коня) пройти якомога далі. Заробляйте монети та набори, щоб розблокувати нове вбрання, щоб впасти зі стилем і витонченістю. Daddy Long Legs на Poki неодмінно розважить вас реалістичними обличчями та веселим ігровим процесом. Подивіться, як далеко ви можете дістатися в грі Daddy Long Legs онлайн. Управління: Пробіл - ходити

Вебсайт: poki.com

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