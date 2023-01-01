WebCatalog
Daddy Long Legs

Daddy Long Legs

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Daddy Long Legs» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Думаєте, ходити легко? Приготуйтеся до виклику в онлайн-грі Daddy Long Legs на Poki! Мета проста: змусити тата (або коня) пройти якомога далі. Заробляйте монети та набори, щоб розблокувати нове вбрання, щоб впасти зі стилем і витонченістю. Daddy Long Legs на Poki неодмінно розважить вас реалістичними обличчями та веселим ігровим процесом. Подивіться, як далеко ви можете дістатися в грі Daddy Long Legs онлайн. Управління: Пробіл - ходити

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Daddy Long Legs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

poki.com

Toy Car Simulator

Toy Car Simulator

poki.com

Wall of Doom

Wall of Doom

poki.com

Sling Drift

Sling Drift

poki.com

Dunkbrush

Dunkbrush

poki.com

Backflipper

Backflipper

poki.com

Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

Ragdoll Fall

Ragdoll Fall

poki.com

Merge Round Racers

Merge Round Racers

poki.com

Gladihoppers

Gladihoppers

poki.com

Words Emoji

Words Emoji

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності