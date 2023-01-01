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Crossy Road

Crossy Road

poki.com

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Crossy Road — це аркадна гра, створена Hipster Whale, геймплей якої схожий на класичну гру Frogger. У Crossy Road вам потрібно ухилятися від заторів, стрибати через колоди, обходити поїзди та збирати монети. Переконайтеся, що ви не залишаєтеся на місці занадто довго, інакше ви підсмажитесь! У кожній грі Crossy Road ви отримуєте монети, які можна використати, щоб розблокувати нових захоплюючих персонажів. Тільки на Poki ви можете грати в Crossy Road ексклюзивно безкоштовно в браузері. Шукаєте більше ігор? Перегляньте нашу сторінку «Популярні ігри». Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб рухатися вбік або вперед. Не стійте на шляху автомобілів або інших об'єктів, що наближаються.

Вебсайт: poki.com

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