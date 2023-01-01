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Backflipper

Backflipper

poki.com

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Backflipper — це фізична гра, схожа на ragdoll, у якій ви будете здійснювати сальто назад по хмарочосах, будинках, деревах тощо. Від творців, які представили вам Flip Master і Flip Diving, грайте в нову гру Backflipper від MotionVolt на Poki, щоб довести, що ви найкращий ласт у місті. З різними перешкодами переконайтеся, що ви впоралися з усіма переворотами. Грайте в гру Backflipper і заробляйте монети по дорозі, щоб розблокувати таких персонажів, як пінгвін, президент, астронавт тощо, кожен зі своїми унікальними особливостями. У цій спортивній грі ви можете робити найкрутіші сальто назад. Щасливого гортання! Миша - натисніть, утримуйте та перемістіть, щоб перевернути та приземлитися. Перемістіть мишу ліворуч або праворуч, щоб перемістити ласту під час перекидання, щоб переконатися, що вона приземлиться на килимок! - Заробляйте монети та відкривайте інші ласти зі спеціальними здібностями, які допоможуть вам зробити ще більше кидків! Backflipper створено компанією MotionVolt Games у Гельсінкі, Фінляндія. Вони також є творцями хітів Flip Diving і Flip Master.

Вебсайт: poki.com

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