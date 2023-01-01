Sausage Flip — це аркадна гра, у якій ви можете відчути унікальний виклик — кидати ковбасу з виряченими очима. Ви граєте, перетягуючи палець або мишу назад, щоб прицілитися, і відпускаєте, щоб вистрілити в ковбасу. Але майте на увазі - гра не така проста, як здається. Вам потрібно дійти до фінішу, не впавши з платформи, наповненої дивовижними, але часто підступними об’єктами, такими як ракетні машини, м’які блоки, обертові хитрощі та багато іншого! Продовжуючи гру, ви відкриєте багато крутих скінів і костюмів, щоб стилізувати свою сосиску як завгодно. Не забудьте поділитися грою зі своїми друзями та показати всім, хто найкращий (хот)дог! Перетягніть палець або мишу назад, щоб прицілитися, відпустіть, щоб стріляти. Sausage Flip створено Madbox. На Poki є інші легендарні ігри на спритність: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants і Zen Blocks. Ви можете грати в Sausage Flip безкоштовно на Poki. Sausage Flip можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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