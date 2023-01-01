Swingo — це аркадна гра, яка поєднує жанри платформи та екшену в один веселий пакет. Ви керуєте симпатичним стрибучим персонажем, який може пересуватися лише за допомогою гачка. Запустіть гачок і тягніться в тому напрямку, у якому хочете йти! Ваш персонаж буде розгойдуватися і підстрибувати, поки ви не досягнете фрукта в кінці кожного рівня. За кожен успішно пройдений рівень ви отримаєте кілька балів, які разом розблокують нових крутих персонажів. Перша - жаба, чи зможете ви розблокувати всіх тварин? Вам сподобається досліджувати яскраві та креативні рівні, сповнені сюрпризів у Swingo! Використовуйте гак, щоб пересуватися! Цільтесь і стріляйте – клацніть лівою кнопкою миші, перетягніть і відпустіть. У грі є маса унікальних персонажів Swingo, які можна розблокувати. Усі вони створені за мотивами тварин. Swingo створила Blumgi, студія розробки ігор у Франції. Грайте в їхні легендарні ігри на Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo можна безкоштовно грати на Poki. Swingo можна грати як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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