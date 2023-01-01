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Cats Love Cake 2

Cats Love Cake 2

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Вебсайт: poki.com

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Cat Loves Cake 2 — гра на навички/платформа від DoubleDutch Games. Ви граєте за стрибучого кота, і вам потрібно пройти через рівень, щоб дістатися до смачного торта! Стережіться шипів і пасток на шляху! Відкривайте все більше і більше ігрових тварин, проходячи рівні. Якщо ви кілька разів зазнаєте невдачі, рівень покаже вам ідеальний маршрут. Чи можете ви пройти всі рівні та розблокувати всіх ігрових персонажів? Елементи керування відображаються в грі. Рух — клавіші зі стрілками вліво та вправо. У грі є маса унікальних персонажів Cats Love Cake 2, яких можна розблокувати. Усі вони створені за мотивами тварин. Гра Cats Love Cake 2 була створена DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 — це продовження знаменитої гри Cats Love Cake! У Cats Love Cake 2 можна безкоштовно грати на Poki. У Cats Love Cake 2 можна грати як на комп’ютері, так і на мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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