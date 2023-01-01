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CircloO 2

CircloO 2

poki.com

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CircloO 2 — це офіційне продовження CircloO, гарної майстерної гри, де ви контролюєте м’яч у більшому колі. Так само, як і його попередник, ви намагаєтеся дістатися до маленького кола, щоб перейти до наступної частини рівня. Використовуйте свою швидкість, щоб перевернути перешкоди та досягти місця призначення. У грі 24 абсолютно нових рівня! Усі рівні кидають нові перешкоди на вашому шляху. Вправно керуйте м'ячем і використовуйте свій імпульс! Спробуйте перевершити власний час, пройшовши рівні кілька разів. У грі також є абсолютно новий гарний саундтрек від Стійна Каппетійна. Чи можете ви перемогти CircloO 2 і встановити найкращий час на кожному рівні? Елементи керування: переміщення - W/A/S/D або клавіші зі стрілками. Про творця: Флоріан ван Стрієн створив серію CircloO. Він досвідчений голландський розробник ігор, таких як оригінальний CircloO та The Final Earth 2, у які можна грати на Poki.

Вебсайт: poki.com

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