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CircloO

CircloO

poki.com

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CircloO - це гра-головоломка, де ви керуєте м'ячем у великому колі. Ви повинні прокотити м'яч по колу, щоб пройти рівень. У circloO ви повинні використовувати імпульс, щоб боротися із силами тяжіння. Перекотіться вперед і назад і спробуйте перестрибнути через круглі перешкоди на своєму шляху. Кожен рівень складається з кількох частин, і кожна нова частина збільшує розмір рівня! Ігри економлять час, який ви витрачаєте на проходження рівня. Тож під час повторного відтворення рівня ваш найкращий час (і найкращий час за частину) буде показано у верхньому лівому куті. Таким чином ви можете спробувати побити свій власний час і встановити новий рекорд для кожного рівня. У грі 20 рівнів, 6 з яких позначені як складні. У грі також є гарний саундтрек, який допомагає залишатися спокійним і зібраним під час складних рівнів. Чи зможете ви подолати всі рівні та стати майстром CircloO? Рух — W/A/S/D або клавіші зі стрілками. CircloO створив голландський розробник Флоріан ван Стрієн.

Вебсайт: poki.com

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