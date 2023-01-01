Traffic Escape!

Втеча від дорожнього руху! це логічна гра-головоломка, в якій ви граєте за регулювальника. Дороги повністю заблоковані, і від вас залежить, чи відновити рух транспорту. На кожній машині є стрілка, яка вказує, куди ця машина хоче їхати. Виберіть машини в правильному порядку і розв'яжіть пробку! У вас є безліч рівнів, у тому числі деякі додаткові складні рівні боса. Існує також гонка рівнів, у якій ви змагаєтеся з 4 іншими, щоб якомога швидше проходити рівні. Перемагайте в перегонах і отримаєте грандіозний приз! Чи зможете ви розганяти пробки і стати героєм траси?

Вебсайт: poki.com

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