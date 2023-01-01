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Car Parking Jam

Car Parking Jam

poki.com

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Car Parking Jam — це гра, яка розвантажує автомобілі та розвантажує їх, у якій вам потрібно застосувати свою мудрість, щоб переміщати машини одну за одною! Вирішуйте затори на парковці за допомогою своїх стратегічних навичок, уникаючи зіткнень і стежачи за пильними поліцейськими. Чи зможете ви розв’язати хаос паркування та розблокувати якомога більше автомобілів?

Вебсайт: poki.com

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