Zoi: The Escape

Zoi: The Escape

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Будьте готові до провалу в ZOI: The Escape! Ви граєте за Зої, маленького прибульця, який розбився на землю. Його місія полягає в тому, щоб стрибнути на вершину кожної вежі, щоб повернутися додому, але це легше сказати, ніж зробити. З обох сторін на вас летять платформи на великих швидкостях! Ви повинні точно розраховувати свої стрибки, щоб вас не збили! Кожен стрибок приносить вам монети, які ви можете використати, щоб купити нові круті скіни для свого Zoi. Не впадайте у відчай і перевірте, чи є у вас усе необхідне, щоб подолати всі 45 неймовірно складних рівнів. Чи можете ви врятувати Зої?

Вебсайт: poki.com

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