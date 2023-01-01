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Parkmania

Parkmania

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Вебсайт: poki.com

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Parkmania - це гра з паркуванням, у якій ви можете продемонструвати свої навички водіння. Мета проста: доставте свій автомобіль на потрібне місце для паркування та припаркуйтеся між лініями. Але в міру проходження більшої кількості рівнів курси стають все складнішими. І якщо ви вдаритеся об щось своїм автомобілем під час руху по трасах, гра закінчена! Якщо ви навчилися паркувати звичайний автомобіль, то вам доступна маса різних транспортних засобів. Спробуйте припаркувати шкільний автобус, сміттєвоз, стрейч-лімузин або гоночний автомобіль! Чи відповідають ваші навички водіння іспиту?

Вебсайт: poki.com

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