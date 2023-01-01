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Just Park It 11

Just Park It 11

poki.com

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Just Park It 11 — це одинадцята частина класичної серії про паркування автомобілів. Керуйте величезною вантажівкою вузькими вуличками, заповненими перешкодами та заторами. Проїжджайте крізь трафік, не розбивши вантажівку, припаркуйтесь у потрібному місці та пройдіть усі ретельно розроблені хаотичні траси. Чи можете ви довести, що ви справжній водій вантажівки? Припаркуйте автомобіль, не втративши здоров'я. Гальмо - клавіша пробілу - їзда - клавіші зі стрілкамиJust Park It 11 створено компанією Brain Software. Перегляньте іншу гру Extreme Off Road Cars 3: Cargo на Poki!

Вебсайт: poki.com

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