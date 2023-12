Just Park It 12 — це дванадцята частина класичної серії про паркування автомобілів. Керуйте величезною вантажівкою вузькими вуличками, заповненими перешкодами та заторами. Проїжджайте через трафік, не розбивши вантажівку, припаркуйтесь у потрібному місці та пройдіть усі ретельно розроблені траси, які нагадують ситуації з реального життя. Чи можете ви довести, що ви найкращий у паркуванні автомобілів? Як грати: припаркуйте свій автомобіль, не втрачаючи свого здоров’я. Гальмо - клавіша пробіл Drive - клавіші зі стрілками Про творця: Just Park It 12 створено компанією Brain Software. Перегляньте інші їхні ігри на Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo та Just Park It 11.

Вебсайт: poki.com

