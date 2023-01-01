Mekorama — це тривимірна гра-головоломка, у якій ви повинні допомогти своєму маленькому другові пройти кожен із багатьох карколомних рівнів! Ви та ваш приятель-робот повинні впоратися з поставленими перед вами викликами з деяким латеральним мисленням, щоб подолати ці складні рівні! Кожна головоломка є повністю тривимірною, тому ви повинні весь час рухати кут камери, щоб спробувати дізнатися, куди вам потрібно йти далі! Збирайте зірки в кожній головоломці, щоб справді завершити їх! Ви також можете створювати власні головоломки або грати на рівнях, створених деякими майстрами головоломок! Давайте подивимося, наскільки ви прокинулися!

Вебсайт: poki.com

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