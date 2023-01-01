Cubies — це платформна гра-головоломка, де ви повинні допомогти Cubies зібрати всіх своїх дитинчат на кожному рівні та дістатися до фінішу! На кожному рівні є нові перешкоди та функції, які зроблять вашу роботу зі збору кубиків трохи складнішою, але точно веселішою! Є ліфти, невидимі стежки, блоки, що зникають, і багато іншого, яке ви можете відкрити! Якщо ви коли-небудь відчуваєте себе трохи змагальним, переходьте в режим 1 на 1, де ви можете кинути виклик своєму другові, щоб побачити, хто може зайняти найбільшу площу на арені! Чи можете ви зібрати їх усіх?

Вебсайт: poki.com

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