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Laser Quest

Laser Quest

poki.com

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Laser Quest — це гра-головоломка, в якій ви керуєте лазерною гарматою. Ви пробираєтеся через таємничі плавучі замки, де ваша мета — освітити всі кристали світлом вашого лазера. У замках є багато перешкод, які можуть заблокувати ваше світло, тож вам доведеться знайти ідеальний шлях! Ви можете клацнути по пістолету, щоб змінити напрямок лазера. Є десятки рівнів для гри та зброя для розблокування! У вас є лазерний гострий розум, необхідний для вирішення всіх головоломок?

Вебсайт: poki.com

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