Laser Quest — це гра-головоломка, в якій ви керуєте лазерною гарматою. Ви пробираєтеся через таємничі плавучі замки, де ваша мета — освітити всі кристали світлом вашого лазера. У замках є багато перешкод, які можуть заблокувати ваше світло, тож вам доведеться знайти ідеальний шлях! Ви можете клацнути по пістолету, щоб змінити напрямок лазера. Є десятки рівнів для гри та зброя для розблокування! У вас є лазерний гострий розум, необхідний для вирішення всіх головоломок?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Laser Quest». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.