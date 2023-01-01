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June's Journey

June's Journey

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Я підглядаю таємницю! Знайдіть приховані об'єкти, щоб зламати кожну справу. Любите справжні злочини та приховані вбивства? Розгадай жахливі таємниці гламурних 1920-х років! Пориньте в захоплюючий пошук Джун Паркер, щоб розкрити скандальну приховану сімейну таємницю. Втечіть в епоху розкоші та романтики, шукаючи приховані підказки через сотні приголомшливих загадкових головоломок у власному таємничому маєтку!

Вебсайт: apps.facebook.com

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