Вирішуйте надзвичайно веселі головоломки, повні цукерок, у Cut the Rope 2! Це рекордне продовження кидає вам виклик нагодувати Ом Нома на абсолютно нових рівнях. Nommies допоможуть вам у виконанні найбільш карколомних квестів. Активуйте Ginger, щоб підпалити перешкоди та змусити їх зникнути!

Вебсайт: poki.com

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