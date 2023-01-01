WebCatalog
Cut The Rope 2

Cut The Rope 2

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cut The Rope 2» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Вирішуйте надзвичайно веселі головоломки, повні цукерок, у Cut the Rope 2! Це рекордне продовження кидає вам виклик нагодувати Ом Нома на абсолютно нових рівнях. Nommies допоможуть вам у виконанні найбільш карколомних квестів. Активуйте Ginger, щоб підпалити перешкоди та змусити їх зникнути!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cut The Rope 2». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Cut The Rope

Cut The Rope

poki.com

Cut The Rope Experiments

Cut The Rope Experiments

poki.com

Cut the Rope: Magic

Cut the Rope: Magic

poki.com

Fireboy and Watergirl 4

Fireboy and Watergirl 4

poki.com

Catch the Candy

Catch the Candy

poki.com

ZOOM-BE 2

ZOOM-BE 2

poki.com

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

king.com

Mekorama

Mekorama

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

CircloO 2

CircloO 2

poki.com

Mimelet

Mimelet

poki.com

Laser Quest

Laser Quest

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності