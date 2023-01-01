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Mimelet

Mimelet

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Вебсайт: poki.com

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Mimelet — це гра-платформа, розроблена компанією Neutronized. Ви керуєте персонажем на ім'я Мімелет, здатним перетворюватися за допомогою повноважень! Стрибайте на ворогів, щоб викрасти їхні сили та подолати будь-які перешкоди на шляху. Mimelet — це корисна пригодницька гра на платформі, яка включає просту та веселу ігрову механіку та складні головоломки. Чи зможете ви пройти всі рівні? Рух — клавіші зі стрілками. Отримайте сили, стрибаючи на ворогів. Mimelet створено компанією Neutronized. Ви можете грати в Mimelet у своєму браузері, не встановлюючи та не завантажуючи безкоштовно на Poki.

Вебсайт: poki.com

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