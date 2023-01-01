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Cut The Rope

Cut The Rope

poki.com

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Переріжте мотузку, щоб нагодувати зеленого монстра цукерками! Ом Ном жадає великих цукерок. Ваше завдання - нагодувати його якомога швидше. Ви можете збирати зірки на кожному рівні за бонусні бали. Розрізайте кожну мотузку в потрібний час, щоб виграти!

Вебсайт: poki.com

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