Bombhopper.io — це круте поєднання гри-головоломки та гри на спритність. Ви блоковий персонаж і можете рухатися, використовуючи віддачу бомб, які ви кидаєте. Спробуйте дістатися до зелених дверей, щоб закінчити рівень. Перші пару рівнів більш-менш легкі, але через деякий час вам доведеться справді випробувати. У цій грі все залежить від часу, і намагайтеся отримати 3 зірки за кожен пройдений рівень. Використовуйте мишу, щоб націлити свої бомби та летіти вперед, використовуючи віддачу. Підказка: іноді рівень вимагає швидкої реакції, щоб отримати три зірки. Використовуйте «r», щоб перезавантажити, щоб ви могли відразу клацнути. Bombhopper.io створив Julien Mourer a.k.a. Getkey, який, як не дивно, має асонанс із Yeti. Це французький розробник, який працює в печері в горах поблизу Гренобля.

Вебсайт: bombhopper.io

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