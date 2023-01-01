Max and Mink

Об’єднайтеся, щоб відправитися в будь-яку точку Всесвіту! Макс і Мінк - відважна пара тварин. У цій грі для двох гравців ви можете керувати обома істотами одночасно або окремо. Ваша місія полягає в тому, щоб допомогти дуету дістатися до дверей на кожному рівні. Макс може літати, нахилятися та розтягуватися, щоб дозволити Мінку піднятися вище. Спробуйте дістатися до дверей самостійно або попросіть допомоги у друга. Дружба - це все, що вам потрібно!

Вебсайт: poki.com

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