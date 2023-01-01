WebCatalog
Max and Mink

Max and Mink

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Max and Mink» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Об’єднайтеся, щоб відправитися в будь-яку точку Всесвіту! Макс і Мінк - відважна пара тварин. У цій грі для двох гравців ви можете керувати обома істотами одночасно або окремо. Ваша місія полягає в тому, щоб допомогти дуету дістатися до дверей на кожному рівні. Макс може літати, нахилятися та розтягуватися, щоб дозволити Мінку піднятися вище. Спробуйте дістатися до дверей самостійно або попросіть допомоги у друга. Дружба - це все, що вам потрібно!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Max and Mink». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Taming.io

Taming.io

taming.io

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Duo Survival 3

Duo Survival 3

poki.com

Senya and Oscar 2

Senya and Oscar 2

poki.com

Duo Survival

Duo Survival

poki.com

Duo Survival 2

Duo Survival 2

poki.com

Monster Duo

Monster Duo

poki.com

MadZOOng

MadZOOng

poki.com

Duo Vikings

Duo Vikings

poki.com

Shooters 3D

Shooters 3D

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Kitten Force FRVR

Kitten Force FRVR

kittenforce.frvr.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності