Taming.io - Збирайте ресурси, щоб побудувати собі притулок і підготувати вас до ночі. Розблокуйте зброю, щоб захиститися від ворожих істот та інших гравців. Приручайте тварин, які допоможуть вам захиститися.

Вебсайт: taming.io

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