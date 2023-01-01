У постапокаліптичному світі, де природа повертає свої права. Побудуйте бункер, зброю, зігрійтеся та виготовте власну їжу, щоб захистити себе від цього безжального світу та багатьох інших, хто вижив. Грайте зараз абсолютно безкоштовно онлайн з іншими гравцями!

Вебсайт: devast.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Devast.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.