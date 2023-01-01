WebCatalog
Icycle

Icycle

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Icycle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Icycle — це гра на спритність, у якій ви — голий велосипедист, один у смертоносному постапокаліптичному світі. Без друзів, без ворогів і без нікого, кого б любити, відчуйте справжній холодний суворий світ, де небезпека — ваше єдине хвилювання. Їдьте на велосипеді планетою, яка застигла в часі, маневруйте на вершинах крижаних схилів, уникайте небезпечних бурульок, лопайте всі бульбашки та спробуйте насолодитися цим чудовим краєвидом лише для себе. А оскільки вас ніхто не засуджує, ви можете носити скільки завгодно безглуздих нарядів. Чи зможете ви досягти кінця замерзлої океанської доріжки, щоб виграти цю гру? Їдьте - A/D або стрілки вліво/вправо, стрибайте - W або стрілка вгору. Велосипед був створений компанією Damp Gnat Games. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Icycle безкоштовно на Poki. Наразі в Icycle можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Icycle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Stickman Bike

Stickman Bike

poki.com

Short Ride

Short Ride

poki.com

Bubbles

Bubbles

poki.com

Bubble Trouble 2

Bubble Trouble 2

poki.com

Oceanar.io

Oceanar.io

oceanar.io

Oceanar.io

Oceanar.io

poki.com

Bubbles 2

Bubbles 2

poki.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

Bubble Trouble

Bubble Trouble

poki.com

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Poor Bunny

Poor Bunny

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності