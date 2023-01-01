Icycle — це гра на спритність, у якій ви — голий велосипедист, один у смертоносному постапокаліптичному світі. Без друзів, без ворогів і без нікого, кого б любити, відчуйте справжній холодний суворий світ, де небезпека — ваше єдине хвилювання. Їдьте на велосипеді планетою, яка застигла в часі, маневруйте на вершинах крижаних схилів, уникайте небезпечних бурульок, лопайте всі бульбашки та спробуйте насолодитися цим чудовим краєвидом лише для себе. А оскільки вас ніхто не засуджує, ви можете носити скільки завгодно безглуздих нарядів. Чи зможете ви досягти кінця замерзлої океанської доріжки, щоб виграти цю гру? Їдьте - A/D або стрілки вліво/вправо, стрибайте - W або стрілка вгору. Велосипед був створений компанією Damp Gnat Games. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Icycle безкоштовно на Poki. Наразі в Icycle можна грати лише на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

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