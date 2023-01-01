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Bubbles

Bubbles

poki.com

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Bubbles — це гра-головоломка зі стріляниною по бульбашках, у якій ваша мета — лопнути всі бульбашки з екрана. Ви можете зробити це, прагнучи згрупувати принаймні три екземпляри однакових кольорових бульбашок. Спробуйте створити великі ланцюги, щоб збільшити свої бали та загальне задоволення! Який високий результат ви можете отримати в Bubbles? Стріляйте - ліва кнопка миші Bubbles створена CoolGames.

Вебсайт: poki.com

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