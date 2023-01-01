Bubbles — це гра-головоломка зі стріляниною по бульбашках, у якій ваша мета — лопнути всі бульбашки з екрана. Ви можете зробити це, прагнучи згрупувати принаймні три екземпляри однакових кольорових бульбашок. Спробуйте створити великі ланцюги, щоб збільшити свої бали та загальне задоволення! Який високий результат ви можете отримати в Bubbles? Стріляйте - ліва кнопка миші Bubbles створена CoolGames.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bubbles». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.