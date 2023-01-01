Short Ride — онлайн-гра, створена ігровою студією Gametornado. У цій грі вам потрібно уникати небезпек, збирати зірки та намагатися вижити в рукавичці руйнування. Short Ride - це продовження популярної гри Short Life. Сідайте на велосипед і допоможіть своєму нещасному гонщику побачити інший день! Клавіші зі стрілками вліво та вправо / A, D – переміщення вліво та вправо, стрілка вгору / W – прискорення. Пробіл – сядьте/зійдіть з велосипеда – контролюйте орієнтацію велосипеда, як а також швидкість.- Так само, як у Short Life, кожен рівень має 3 зірки для збору. Хапайте їх, щоб отримати бонуси! - Поки ваш велосипед ще має колеса, ви можете їздити на ньому, навіть якщо впадете. Short Ride створено компанією Gametornado, що базується в Чехії. Це друга частина Short Life, Parkour Jump, Bow Mania та Lucky Life. Інші ігри цього творця: Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex і Death Chase.

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