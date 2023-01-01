Mini Train — це гра-головоломка, у якій ви перетягуєте блоки та фігури, розкидані по платформі, щоб звільнити дорогу для зустрічного поїзда. Ці деталі є необхідними деталями, які утворюють залізничну колію, і тільки ви можете допомогти поїзду дістатися до місця призначення. Використовуйте мишу або довго натискайте пальцем, щоб захопити блок і перемістити його куди завгодно, перетягуючи по екрану. Клавіші зі стрілками можуть допомогти підтримувати певний баланс у ваших будівельних блоках, і важливо, де саме ви тримаєте форму, щоб повернути її на потрібну величину. Коли ви перетягнете частини на місце, щоб поїзд міг рухатися зліва направо, не зазнаючи пошкоджень, ви можете натиснути кнопку відтворення, щоб запустити поїзд. Чи можете ви допомогти нашому поїзду-герою закінчити свою подорож на всіх ретельно розроблених рівнях у Mini Train? Не забудьте поділитися цією платформою зі своїми друзями та розв’язуйте ці головоломки разом у команді! Перетягуйте фігури, розкидані по платформі, щоб прокласти плавний шлях для зустрічного поїзда. Міні-потяг створено компанією Gametornado на основі в Чехії. Грайте в інші ігри на Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life і Short Ride. Інші роботи студії включають Rio Rex, LA Rex, NY Rex і London Rex. Ви можете грати в Mini Train безкоштовно на Poki. У Mini Train можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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