Snake vs Worms — це гра .io, у якій ви намагаєтеся стати найбільшою змією на багатокористувацькій арені, поїдаючи піцу, гамбургери, шоколад та багато інших закусок і напоїв. Ви почнете як маленька ковзаюча змійка, і ви повинні з'їсти все, що можете, уникаючи того, щоб вас з'їли. З’їдайте все, включаючи залишки змій інших гравців, щоб стати найбільшим! Ви помрете, якщо ваша голова наткнеться на іншу змію, тому переконайтеся, що ніколи не торкаєтеся іншої змії головою вперед - спробуйте змусити її вдарити вас. Для цього ви можете використовувати посилення, щоб швидко рухатися попереду інших змій. Не забудьте відвідати сторінки Shop або Lucky Wheel, де ви можете розблокувати багато чудових скінів змії та фону та навіть створити свій власний! Не соромтеся використовувати опцію «почати більше», якщо ви хочете пропустити етап новонародженості. Чи є у вас апетит, потрібний, щоб досягти вершини таблиці лідерів у грі Snake vs Worms? Рух — переміщення курсору, WASD або клавіші зі стрілками. Прискорення — клацання лівою кнопкою миші, клавіша пробілу або ShiftSnake vs Worms створено CrioDev. Грайте в інші ігри на Poki: Javelin Fighting і Snake.is MLG EditionВи можете безкоштовно грати в Snake vs Worms на Poki. У Snake vs Worms можна грати на комп’ютері.

Вебсайт: poki.com

