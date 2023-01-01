Mope.io — багатокористувацька гра. io гра, де вам потрібно їсти, розвиватися та виживати. Подібно до FlyOrDie, ви виживаєте, поїдаючи їжу та інших тварин. Чим більше ви їсте, тим більше ви розвиваєтеся. Ви можете перетворитися зі скромної миші на могутнього дракона, якщо вас не з’їдять до цього!

Вебсайт: mope.io

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