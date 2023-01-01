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Sushi Party

Sushi Party

poki.com

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Sushi Party - гра в змійку в стилі Kawaii. Ви перебуваєте на арені з іншими зміями, і мета полягає в тому, щоб вони наштовхнулися на вас. Чим більше суші їсть ваша змія, тим більше вона росте. Sushi Snake базується на Kawaii, яка є японською культурою миловидності. Ці змії можуть бути одними з наймиліших змій, яких ви коли-небудь бачили! Курсор — переміщення ЛКМ — прискоренняTerminarch Games — це спільна робота двох розробників із Нідерландів. Раніше вони розробляли флеш-ігри, але оскільки ця епоха добігає кінця, вони вирішили перейти до розробки HTML5 із сильним зв’язком із флеш-сферою. Вони також створили JollyWorld, Scary Maze і Slime Maker.

Вебсайт: poki.com

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