Word vs Word — це гра-головоломка для двох гравців, у якій ви боретеся з іншим гравцем у словотвірному матчі. Створіть свого персонажа, виберіть аватар і беріть участь у матчі проти конкурента в реальному часі. Ви знайдете дошку, схожу на кросворд, наповнену переплутаними літерами, і ваше завдання — провести рядок літер, щоб скласти слово. Чим довше ваше слово, тим більше балів ви отримаєте. Зверніть увагу на те, скільки очок містить кожна літера, щоб ви могли складати дивовижні комбо! Приємно знати, що і ви, і ваш опонент можете використовувати 12 кардинальних посилень, які можуть стати вирішальним ходом для вашої перемоги чи поразки. До них належать, але не обмежуються: додавання чистих желе в суміш, складання воєдино слова вашої мрії або перетасування всієї дошки, щоб саботувати наступний рахунок вашого суперника. Ці посилення можна використати лише один раз за гру, тож вибирайте з розумом і оберіть улюблене посилення раніше, ніж ваш суперник! Якщо ви любите такі ігри, як Scrabble і Wordfeud, вам сподобається Слово проти Слова! Не забудьте поділитися грою зі своїм другом і подивіться, хто кращий майстер слів. Гортайте рядок літер, щоб скласти слово. Чим довше ваше слово, тим більше балів ви отримаєте. Зверніть увагу на те, скільки балів містить кожна літера, щоб ви могли створювати дивовижні комбінації! Word vs Word створено компанією Wix Games. На Poki є багато інших чудових ігор: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (демо), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia та Let's Roll. Ви можете грати Word vs Word безкоштовно на Poki. У гру Word vs Word можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

